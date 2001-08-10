Юных южносахалинцев приглашают написать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проводит образовательную просветительскую акцию «Диктант здоровья», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участники акции могут проверить свои знания по основным правилам личной гигиены, профилактике заболеваний, здоровому питанию и санитарно-гигиеническим нормам. «Диктант здоровья» рассчитан на аудиторию всех социально-демографических групп от 13 лет и старше. Пройти его можно с 16 по 21 сентября на созданном Роспотребнадзором ресурсе Санщит.рус.

Участникам предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционных заболеваний и здоровому питанию. Для каждого вопроса предлагается три варианта ответа - нужно выбрать верный. Материалы для диктанта разработаны ведущими научными экспертами проекта Роспотребнадзора «Санпросвет».