МТС расширила LTE-сеть в "этнографической столице" Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС расширила сеть высокоскоростного интернета в пгт Ноглики Сахалинской области. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования в северной части населенного пункта, скорость мобильного интернета выросла в среднем на 30%, а комфортный доступ к цифровым сервисам получили более 10 тысяч жителей.
Новое телеком-оборудование МТС в пгт Ноглики обеспечивает связью четвертого поколения улицы Октябрьская, Физкультурная, Тымская, Невельского, а также Рыбный переулок. Теперь жители населенного пункта смогут более комфортно пользоваться самыми современными сервисами цифровой экосистемы: быстро загружать обновления, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре, читать книги в электронной библиотеке, общаться с родными по видеосвязи, пользоваться государственными, банковскими и музыкальными приложениями.
Ноглики - стратегически важный населенный пункт не только северной части Сахалина, но и всего острова.
Здесь расположен крупнейший транспортный узел в Сахалинской области — аэропорт и самая восточная в России железнодорожная станция. Также в районе Ногликов находятся основные вахтовые городки нефтяников на острове. Важное значение Ноглики имеют и с этнографической и культурной точки зрения. Здесь проживает около тысячи представителей коренных малочисленных народов севера - нивхов.
«Мы продолжаем активно развивать и обновлять сеть как в крупных городах, так и небольших населенных пунктах Сахалинской области. Повышенное внимание мы уделяем и популярным местах массового отдыха. Так, накануне МТС совместно с Минцифры и Правительством региона обеспечила высокоскоростной интернет на пляже «Садовники» и аэродроме «Пушистый». Также мы запустили беспроводную Wi-Fi сеть на острове Монерон, который можно назвать настоящей туристической жемчужиной Сахалина. Развитая ИТ-инфраструктура помогает не только создавать комфортные условия для жизни и работы в регионе, но также способствует развитию туризма в регионе», — рассказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
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