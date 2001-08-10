Жителям Южно-Сахалинска напоминают о перекрытиях в День города

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с подготовкой и проведением мероприятий к 142-летию областной столицы будут введены ограничения парковки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Парковка запрещена на следующих участках улиц:

с 21.00 12 сентября до 17.00 13 сентября - по восточной стороне пл. Победы;

с 21.00 13 сентября до 15.00 14 сентября - по западной стороне пл. Победы;

с 19.00 13 сентября до 15.00 14 сентября - на парковке южнее магазина «Столичный» (пр. Победы, 4Б);

с 21.00 13 сентября до 20.00 14 сентября - на северной стороне ул. Сахалинской от ул. Комсомольской до здания №4 на ул. Сахалинской;

с 21.00 13 сентября до 00.00 14 сентября - на ул. Священномученика Илариона Троицкого до ул. Горнолыжной.

Движение транспорта запрещено на следующих участках улиц:

с 17.00 13 сентября до 15.00 14 сентября - по восточной стороне пл. Победы;

с 15.00 до 00.00 14 сентября - на ул. Горького от ул. Горнолыжной до Кафедрального собора Рождества Христова; по пр. Победы в районе магазина «Столичный»; на внутриквартальных проездах с северной стороны гостиницы «Юность», с северной и южной сторон стадиона «Спартак».