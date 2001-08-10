Почта доставила технические средства реабилитации для маломобильных жителей Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За период с января по август 2024 г. Почта доставила технические средства реабилитации (ТСР) для 255 маломобильных жителей Сахалинской области. Компания выполняет доставку в партнёрстве с Минтрудом России и Социальным фондом, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.
Сейчас Почта доставляет одноразовые медицинские подгузники для взрослых, специальные средства при нарушениях функций выделения, катетеры, различные упоры, рычаги, крепления, средства фиксации и приспособления для протезов. Вскоре компания может начать работу и с крупногабаритными ТСР — например, со специальными кроватями.
Заказы могут привезти курьеры Почты, также их можно забрать в отделении. В целом средства реабилитации получили с помощью Почты почти 170 000 маломобильных жителей страны.
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