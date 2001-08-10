Краеведческий музей приглашает на празднования Дня рождения Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 сентября Южно-Сахалинск отмечает 142-й день рождения. Летопись города берет начало с 1882 года – даты основания села Владимировка. Однако город – больше, чем место, в первую очередь, это люди. Сахалинский краеведческий музей приглашает жителей и гостей города отметить праздник в месте, где хранится наша общая история, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Музей обращает внимание, что в этот день обзорная экскурсия состоится в 14:00. Участие во всех мероприятие бесплатное за исключением мастер-класса по росписи футболки.