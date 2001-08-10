Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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Сахалинца задержали с крупной партией наркотиков
09:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Приморье запретили продавать апельсины из ЮАР

В Приморье запретили продавать апельсины из ЮАР

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Приморье запрещен выпуск в оборот партии апельсинов из ЮАР весом более 25 тонн в связи с выявлением в ней карантинного вредителя – средиземноморской плодовой мухи, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу Россельхознадзора.

"Наличие карантинного объекта подтверждено заключением о карантинном фитосанитарном состоянии продукции, выданном Дальневосточным филиалом ФГБУ "ВНИИКР" от 8 сентября 2024 года", - сказано в сообщении.

Продукция должна быть помещена на склад для хранения при низких температурах продолжительный срок, чтобы насекомые погибли. После контрольного карантинного обследования продукция может быть выпущена в оборот.

Специалисты Россельхознадзора отметили, что средиземноморская плодовая муха (лат. Ceratitis capitata) является опасным карантинным вредителем, который способен повреждать огородные, плодово-ягодные и цитрусовые культуры. Вредитель способен уничтожить от 80 до 100% урожая винограда, персиков, абрикосов, груш и овощей.

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