Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2024
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17:43, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают принять участие в выставке-форуме "Безопасность и охрана труда"

Южносахалинцев приглашают принять участие в выставке-форуме

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

28 международная специализированная выставка-форум «Безопасность и охрана труда 2024» (БИОТ) пройдет в Москве с 10 по 13 декабря. Центральное событие года в сфере обеспечения безопасности на предприятиях, соберет ведущих экспертов в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

Планируется, что мероприятие посетят свыше 30 000 специалистов из более чем 80 регионов страны, в числе которых руководители крупнейших компаний, федеральных и региональных органов власти, собственники бизнеса, специалисты по снабжению, закупкам, промбезопасности, охране труда, HR, IT, главные энергетики, механики, инженеры, технологи и др.

Организаторами БИОТ выступают Российский союз промышленников и предпринимателей, Минтруд России, Федерация независимых профсоюзов России, Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

Участие в мероприятии бесплатное, но для посещения необходимо получить электронный билет.

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