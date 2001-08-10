В День города в Южно-Сахалинске усилят меры безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в День города, 14 сентября, для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей проход на площадь Победы, где состоится вечерняя программа, будет организован через специальные пункты пропуска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
К месту проведения мероприятия можно будет попасть с трех точек:
- с северной стороны — в районе СШОР по греко-римской борьбе;
- с южной стороны — в районе сквера Памяти защитников правопорядка;
- с западной стороны — в районе дома №4 по пр. Победы.
По периметру пространства установят леерное ограждение. Проход через рамки металлодетектора находится в ведении контроллеров-распорядителей, которые будут проверять наличие запрещенных предметов. Также во время проведения массовых мероприятий обеспечивать безопасность горожан будут сотрудники органов правопорядка.
Напоминаем, что в зону проведения праздничных мероприятий не допускается проносить оружие любого типа, колющие, режущие предметы и внешне их напоминающие копии. В списке запрещенных предметов также аэрозольные баллончики, огнеопасные и пиротехнические вещества, воспламеняющиеся жидкости. Гостям праздника рекомендовано минимизировать наличие металлических предметов, чтобы не задерживаться при проходе через пункты досмотра.
Кроме того, на праздник запрещено проносить все виды жидкостей в любых объемах, алкогольные напитки. На территории проведения мероприятия будет организована продажа воды.
Полный перечень запрещенных предметов размещен на официальном сайте УМВД России по Сахалинской области. Граждане, имеющие предметы из перечня, через пункты досмотра пропущены не будут.
Обращаем внимание, что при обнаружении подозрительных, вызывающих сомнение предметов, необходимо немедленно сообщить представителю полиции или по телефону 112. Информация о действиях в случае обнаружения подобных предметов размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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