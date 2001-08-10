Алексей Белик вновь возглавил правительство Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Алексей Белик вновь назначен на должность председателя правительства Сахалинской области. Депутаты региональной Думы поддержали соответствующее предложение губернатора Валерия Лимаренко.
После победы на выборах 6-8 сентября глава островного региона в соответствии с действующим законодательством представил на рассмотрение народных избранников кандидатуру председателя правительства Сахалинской области. Валерий Лимаренко предложил назначить на эту должность действующего руководителя высшего исполнительного органа региона Алексея Белика. С 2018 он исполнял обязанности председателя правительства Сахалинской области. В 2019 году стал председателем правительства региона.
- Мы трудимся с Алексеем Васильевичем плечом к плечу с самого начала моей работы в Сахалинской области. Все эти годы правительство под его руководством действовало слаженно и заслужило высокую оценку избирателей и народных депутатов. Считаю, если дело спорится, значит, нужно продолжать работать с прежней командой, - сказал Валерий Лимаренко.
Депутаты поддержали предложенную губернатором кандидатуру.
- Правительство продолжит решать стратегические задачи по повышению качества жизни в регионе, которые поставил губернатор. Это в первую очередь переселение из аварийного жилья, сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги, благоустройство наших городов и сел, создание комфортных общественных пространств. Особое внимание мы будем уделять также повышению благосостояния жителей Сахалина и Курильских островов, - отметил Алексей Белик.
По мнению депутата Евгения Лотина, важно сохранить преемственность в руководстве высшего исполнительного органа региона.
- Давно сотрудничаю по различным вопросам с правительством области. И могу сказать, что человек, который его возглавляет, - очень грамотный специалист. Он пользуется заслуженным уважением всех, кто с ним работает. Уверен, назначение Алексея Белика позволит продолжить решение социальных вопросов, волнующих жителей области, - высказал свое мнение Евгений Лотин.
Депутат Дмитрий Вдовин отметил, что назначение Алексея Белика будет способствовать сохранению высоких темпов строительства жилья в регионе и расселения аварийного фонда.
- Благодаря этому тысячи жителей области смогут в ближайшие годы переехать в светлые и теплые благоустроенные квартиры. Важно, что также будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов, в рамках которых создаются высококвалифицированные места для сахалинцев и курильчан, - поделился Дмитрий Вдовин.
Валерий Лимаренко отметил, что намерен сохранить прежний состав доказавшего свою высокую работоспособность правительства области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:47 Сегодня На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
09:41 Сегодня Парк станет центральным пространством празднования 142-летия Южно-Сахалинска
10:59 Сегодня Почта России запускает масштабное импортозамещение ПО
08:54 Сегодня На Камчатке среди поля нашли свалку новых детских игрушек
18:15 6 Сентября В Южно-Сахалинске назвали лауреатов премии мэра и имена, которые украсят Доску почета
15:48 5 Сентября Телемост связал школы Южно-Сахалинска и Беслана
11:06 5 Сентября Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы
10:15 6 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Выбор редакции
- 10:46 Сегодня Более 15 тысяч пассажиров перевезено на детской железной дороге в Южно-Сахалинске
- 15:56 Вчера Фестиваль национальных культур ждет южносахалинцев в День города
- 14:32 Вчера Сахалинские студенты пообщались с писателем Валерием Киселевым
- 13:57 9 Сентября Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?