Тихоокеанское
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12 Сентября 2024
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16:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Алексей Белик вновь возглавил правительство Сахалинской области

Алексей Белик вновь возглавил правительство Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алексей Белик вновь назначен на должность председателя правительства Сахалинской области. Депутаты региональной Думы поддержали соответствующее предложение губернатора Валерия Лимаренко.

После победы на выборах 6-8 сентября глава островного региона в соответствии с действующим законодательством представил на рассмотрение народных избранников кандидатуру председателя правительства Сахалинской области. Валерий Лимаренко предложил назначить на эту должность действующего руководителя высшего исполнительного органа региона Алексея Белика. С 2018 он исполнял обязанности председателя правительства Сахалинской области. В 2019 году стал председателем правительства региона.

- Мы трудимся с Алексеем Васильевичем плечом к плечу с самого начала моей работы в Сахалинской области. Все эти годы правительство под его руководством действовало слаженно и заслужило высокую оценку избирателей и народных депутатов. Считаю, если дело спорится, значит, нужно продолжать работать с прежней командой, - сказал Валерий Лимаренко.

Депутаты поддержали предложенную губернатором кандидатуру.

- Правительство продолжит решать стратегические задачи по повышению качества жизни в регионе, которые поставил губернатор. Это в первую очередь переселение из аварийного жилья, сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги, благоустройство наших городов и сел, создание комфортных общественных пространств. Особое внимание мы будем уделять также повышению благосостояния жителей Сахалина и Курильских островов, - отметил Алексей Белик.

По мнению депутата Евгения Лотина, важно сохранить преемственность в руководстве высшего исполнительного органа региона.

- Давно сотрудничаю по различным вопросам с правительством области. И могу сказать, что человек, который его возглавляет, - очень грамотный специалист. Он пользуется заслуженным уважением всех, кто с ним работает. Уверен, назначение Алексея Белика позволит продолжить решение социальных вопросов, волнующих жителей области, - высказал свое мнение Евгений Лотин.

Депутат Дмитрий Вдовин отметил, что назначение Алексея Белика будет способствовать сохранению высоких темпов строительства жилья в регионе и расселения аварийного фонда.

- Благодаря этому тысячи жителей области смогут в ближайшие годы переехать в светлые и теплые благоустроенные квартиры. Важно, что также будет продолжена реализация крупных инвестиционных проектов, в рамках которых создаются высококвалифицированные места для сахалинцев и курильчан, - поделился Дмитрий Вдовин.  

Валерий Лимаренко отметил, что намерен сохранить прежний состав доказавшего свою высокую работоспособность правительства области.

 

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