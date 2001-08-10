Путевки на любительский лов лососей теперь можно оформить через приложение "Острова.65"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В мобильном приложении появился новый сервис для сахалинских рыбаков-любителей. Теперь оформить путевку на лов тихоокеанских лососей можно через «Острова.65», рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко министерство по рыболовству и министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области расширили возможности мобильного приложения.
– Новый сервис значительно упрощает процесс выдачи путевок для вылова тихоокеанских лососей в рамках любительского рыболовства для жителей и гостей островного региона. Интуитивно понятный интерфейс сервиса позволит каждому рыбаку-любителю запланировать свой досуг, потратив лишь 30 секунд на приобретение путевки. Сервис удобен тем, кто любит заранее планировать свое время, а также тем, кто хочет ловить больше трех хвостов на человека, – прокомментировал министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.
В Сахалинской области развивается любительское рыболовство. Если раньше в регионе было доступно лишь два участка для добычи по путевкам тихоокеанских лососей (симы, горбуши, кеты и кижуча), то в 2024 году количество таких участков увеличилось до 16. Пользователи рыболовных участков создают все необходимые условия для комфортного времяпрепровождения рыбаков-любителей.
– Рыбалка – это не просто хобби, это важная часть жизни сахалинцев и курильчан. Мы стремимся сделать этот процесс максимально удобным и современным. Новый сервис по приобретению путевок через приложение «Острова.65» – это шаг в будущее. Теперь жители смогут за считанные секунды выбрать место и время рыбалки, не выходя из дома. Это не только удобство, но и эффективное управление ресурсами, – добавил министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
Руководитель АНО «Рыбаки Сахалина» Любовь Стримжа отметила, что подобный сервис сахалинцы ждали давно. Путевку можно оплатить дистанционно и получить документ в электронном виде.
Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим Козлов подчеркнул важность развития лицензионного лова по путевкам. По его мнению, в отличие от 3 или 5 хвостов горбуши, которые разрешается поймать сахалинцам, этот вид промысла более прозрачный и контролируемый.
– Учтено количество выписываемых путевок на одного человека, понятно, сколько рыбы добывается на таком участке, и контролирующим органам проще отслеживать такие вещи. А рыбаку не надо опасаться, если в сетку попалось больше установленного количества тихоокеанских лососей, он вполне может выписать себе путевку и поймать рыбы столько, сколько ему необходимо. Самое главное в этой истории, что таким образом промысел может организовываться как на горбушу, так и на кету и другие виды тихоокеанских лососей. Поэтому, безусловно, за лицензионным ловом большая перспектива. Я уверен, что мы совместно достигнем расширения количества таких мест в ближайшей перспективе, – прокомментировал Максим Козлов.
В сотрудничестве региональное министерство по рыболовству и компания 2ГИС нанесли на карту места для любительской рыбалки. Там отображена вся необходимая информация о рыболовном участке, его пользователе, а также указаны контактные номера для вызова экстренных служб по вопросам браконьерства. Жители смогут оставлять комментарии, делиться фотографиями своих уловов и впечатлениями от рыбалки.
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