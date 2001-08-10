Сергей Надсадин в третий раз стал мэром Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в ходе первого заседания городской думы Южно-Сахалинска седьмого созыва были приняты знаменательные решения: депутаты избрали председателя и назначили мэра Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Участников важного заседания приветствовал губернатор Валерий Лимаренко. Он отметил, что каждого ждет ответственная работа, нацеленная на решение конкретных проблем людей. Для конструктивного взаимодействия важны преемственность, опора на опыт, а также новые взгляды.

Первым решением заседания стало признание полномочий депутатов седьмого созыва Гордумы. Председателем большинством голосов выбрал действующий глава - Олег Логачев.

Затем парламентарии перешли к процедуре назначения мэра Южно-Сахалинска. Согласно регламенту кандидаты представили депутатам доклады, в которых отразили направления развития города Южно-Сахалинска, по которым они предполагают работать.

Первым выступил глава города Сергей Надсадин. В докладе он отметил, что у него есть четкое представление, как Южно-Сахалинск будет развиваться дальше. Задача на перспективу - качественное исполнение всех начатых проектов. Цель одна - благополучие города и комфорт каждого жителя. Создана система управления городом. Развитие муниципалитета строится по программному принципу, наиболее значимыми из них являются развитие образования, транспортной сферы и дорожного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры, обеспечение жителей жильем, экономический рост и многие другие.

Затем слово взял действующий городской депутат, кандидат на пост мэра Владимир Зайцев. Он подробно рассказал о пунктах своей программы.

По итогам голосования единогласно на должность мэра Южно-Сахалинска депутаты назначили Сергея Надсадина.

- Конечно, как действующий мэр я сегодня поблагодарил депутатов с их избранием. Считаю, что это знаковое и важное событие на нашем политическом небосклоне. Все депутаты занимают активную жизненную позицию, большинство из них очень опытные. Уверен, что совместная работа с администрацией будет очень эффективна. Что касается избрания мэра, хочу поблагодарить нашего губернатора Валерия Лимаренко за поддержку и добрые слова, которые он сказал после голосования. Оно прошло единогласно, все депутаты поддержали мою кандидатуру, Планы остаются прежними, учитывая, что для меня это третий срок на посту мэра Южно-Сахалинска. Жители в целом поддерживают направление, которое мы взяли с командой губернатора. Мы нацелены на то, чтобы жизнь горожан была благополучной. В то же время наша деятельность направлена на создание максимально комфортной городской среды, которая бы отвечала современным потребностям людей. Чтобы была развита инфраструктура, хорошее транспортное обеспечение, красивые микрорайоны, удобное жилье, развитая сфера. Постараемся оправдать доверие горожан, их надежды, развивая Южно-Сахалинск совместно с новым составом городской думы, - прокомментировал Сергей Надсадин.

- Хочу высказать слова благодарности в адрес своих коллег. Все то время, что мы работали вместе как одна команда с администрацией города, правительством области, мы делали так, чтобы горожане чувствовали себя комфортно. И эта поддержка, которую мы получили, говорит о том, что вектор развития, который мы взяли, он правильный и он устраивает горожан. Также отмечу, что единогласно депутаты сегодня избрали Сергея Надсадина мэром — это подчеркивает то, что мы работаем в одной команде, и делаем все для того, чтобы город развивался. В этом направлении и продолжим, - поделился председатель Городской Думы Южно-Сахалинска Олег Логачев.

Глава региона Валерий Лимаренко поздравил главу города Сергея Надсадина, председателя гордумы Олега Логачева, а также весь депутатский корпус с принятием выверенных решений.

- Мы сегодня все единая команда. Все любим наш регион, наш Южно-Сахалинск. Сахалин - маяк России, а с островной столицы здесь все начинается. Поддержка горожан, которую они оказали депутатам, в свою очередь поддержка председателя Думы, избрание мэра - она ко многому обязывает. Но у вас есть все возможности и силы для того, чтобы двигаться вперед. Уверен, Сергей Александрович, что Вы сохраните и приумножите мощную динамику развития Южно-Сахалинска. Желаю высокой работоспособности, в совместном диалоге будем решать задачи, помогая друг другу, - отметил Валерий Лимаренко.