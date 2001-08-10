На юге Сахалина троих мужчин унесло на лодке в море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Троих мужчин унесло в море на юге Сахалина 11 сентября около трёх часов дня, сообщает astv.ru.

По предварительной информации, на воду в Корсаковском районе в районе озера Птичьего вышли две лодки. Одна из них днём вернулась на берег, вторая - нет.

Как стало известно astv.ru, пропавшим на пластиковой лодке 31, 38 и 50 лет. В настоящее время людей ищут спасательное судно "Отто Шмидт" и рыболовное судно "Селенга". О происшествии оповещены проходящие в районе поиска суда.