Тихоокеанское
информационное агентство
12 Сентября 2024
Сейчас 22:04
91,27|100,74|66,91
На юге Сахалина троих мужчин унесло на лодке в море
12:35, | Новости общества Сахалина и Курил

На юге Сахалина троих мужчин унесло на лодке в море

На юге Сахалина троих мужчин унесло на лодке в море

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Троих мужчин унесло в море на юге Сахалина 11 сентября около трёх часов дня, сообщает astv.ru.

По предварительной информации, на воду в Корсаковском районе в районе озера Птичьего вышли две лодки. Одна из них днём вернулась на берег, вторая - нет. 

Как стало известно astv.ru, пропавшим на пластиковой лодке 31, 38 и 50 лет. В настоящее время людей ищут спасательное судно "Отто Шмидт" и рыболовное судно "Селенга". О происшествии оповещены проходящие в районе поиска суда.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?