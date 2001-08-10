Все больше предпринимателей Южно-Сахалинска включаются в работу по социальной поддержке горожан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В администрацию Южно-Сахалинска обратились представители одного из городских предприятий по техническому обслуживанию автомобилей с инициативным предложением: компания готова на безвозмездной основе оказывать людям с ограниченными возможностями здоровья, маломобильным гражданам, а также семьям участников СВО выездные услуги по замене масла и фильтров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отметила директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, важно, что сегодня бизнес подключается к работе по улучшению качества жизни горожан и предлагает поддержку отдельных категорий граждан.
Горожане из числа указанных категорий, которые уже воспользовались услугой, отмечают ее удобство.
- У нас уже был волонтерский опыт — помогали в ремонте машин, которые затем отправили в зону проведения специальной военной операции. Поэтому подумали, какую пользу мы можем еще принести. Так как мы оказываем выездные услуги по замене масла и других технических жидкостей в автомобилях, пришла идея — помочь людям, у кого, например, нет физической возможности приехать в автосервис или другие какие-то сложности. Мы сами приедем по звонку и сделаем все необходимое. Сама работа и выезд специалиста будут абсолютно бесплатными, масла и фильтры люди могут предоставить свои собственные, - рассказал представитель компании по техобслуживанию автомобилей Никита Рыжиков.
Так, для получения выездной услуги по замене масла и фильтров и других комплектующих для автомобилей люди с ограниченными возможностями здоровья, маломобильные горожане. а также члены семей участников СВО могут обратиться в департамент социальной политики и оставить заявку по телефону 300-720.
По этому же номеру могут обращаться и предприниматели, желающие присоединиться к такой поддержке горожан и предложить свои услуги.
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