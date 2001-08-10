Военнослужащие на Сахалине штурмуют позиции условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине штурмуют позиции условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов - участников СВО, очередная группа военнослужащих осваивает действия по захвату позиций и опорных пунктов условного противника.

Во время отработки боевых действий мотострелки тренировались вести огонь из различных положений — лежа, стоя и с колена, а также в движении.

Более того, бойцы отрабатывают навыки как на открытой местности, так и в лесном массиве, выполняя штурм опорных пунктов условного противника.

Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении в опорном пункте условного противника, где каждый боец должен строго следить за своим сектором и прикрывать товарища.