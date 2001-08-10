Тихоокеанское
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11:08, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине штурмуют позиции условного противника

Военнослужащие на Сахалине штурмуют позиции условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине штурмуют позиции условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий», под руководством опытных инструкторов - участников СВО, очередная группа военнослужащих осваивает действия по захвату позиций и опорных пунктов условного противника.

Во время отработки боевых действий мотострелки тренировались вести огонь из различных положений — лежа, стоя и с колена, а также в движении.

Более того, бойцы отрабатывают навыки как на открытой местности, так и в лесном массиве, выполняя штурм опорных пунктов условного противника.

Особое внимание военнослужащие уделяют действиям при движении в опорном пункте условного противника, где каждый боец должен строго следить за своим сектором и прикрывать товарища.

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