Почта России запускает масштабное импортозамещение ПО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почта России запускает крупнейший проект в области импортозамещения программного обеспечения. Компания рассчитывает постепенно заменить иностранную операционную систему на отечественную ОС «Альт» на 130 000 рабочих мест, рассказали ТИА "Острова" в Почте России.

Партнёром логистического оператора стал «Базальт СПО», разработчик российских операционных систем. Проект затронет рабочие места сотрудников отделений, логистических центров и административного персонала. Полная реализация импортозамещения займёт 3 года.

Сотрудники будут проходить обучение новому ПО: для этого компания «Базальт СПО» разработала учебные курсы базового и экспертного уровней.

ОС «Альт» уже прошла апробацию в почтовых отделениях: она установлена более чем на 1 900 клиентских компьютерах в отделениях, модернизированных по поручению президента России В.В. Путина.

«У проекта самая широкая географическая распределённость в стране, что делает его уникальным по сложности и инновационности. Это амбициозная и значимая инициатива, которая не только способствует снижению зависимости от зарубежных технологий, но и поддерживает развитие отечественного ПО», — прокомментировал генеральный директор Почты России Михаил Волков.

Почта разрабатывала проект с 2022 г.: проводила тестирование отечественных продуктов, формировала потребности, определяла финальный список потенциальных вендоров, формировала техническое задание и делала закупку по традиционной конкурсной процедуре.

«Мы запускаем масштабный проект, в рамках которого будем оказывать поддержку партнёру на всех этапах внедрения операционных систем, а также содействовать обеспечению совместимости программного обеспечения, которое может потребовать адаптации или даже разработки с нуля. Это крайне интересная задача, поскольку Почта России представляет собой динамичное и развивающееся предприятие с обширной сетью отделений», — пояснил генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин.