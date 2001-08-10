Более 15 тысяч пассажиров перевезено на детской железной дороге в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Дальневосточной детской железной дороге в Южно-Сахалинске завершился 70-й летний сезон работы. За три месяца практики юные железнодорожники перевезли более 15 тысяч пассажиров. Это на 20% больше, чем в прошлом году, рассказали ТИА "Острова" в служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

В течение лета более 60 ребят прошли производственную практику, закрепили теоретические знания и получили навыки основных профессий.

Многие воспитанники детской магистрали в дальнейшем связывают свою жизнь с железной дорогой и поступают в отраслевые учебные заведения.

Дальневосточная железная дорога и Центр технического развития «Кванториум «РЖД» в Южно-Сахалинске ведут набор на новый учебный год. Подробная информация по телефону: 72-46-54.