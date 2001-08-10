Парк станет центральным пространством празднования 142-летия Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В День города жителей Южно-Сахалинска ждет большая программа ярких мероприятий: концерты, игры, спортивные показательные выступления, выставки, мастер-классы, конкурсы, фестивали охватят множество площадок в городском парке, сквере Крузенштерна, на набережной реки Рогатки, а также на площади Победы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, 13 сентября в выставочном зале (ул. Вокзальная, 5А) в 15:00 откроется выставка художников «Тепло домашнего очага». В 17:00 на площади перед ККЗ «Октябрь» выступят коллективы детских школ искусств. А в 20:00 всех приглашают в городской парк на Фестиваль водных фонариков на озере Верхнее.

В День города, 14 сентября, Южно-Сахалинск вновь станет фестивальным.

Уже традиционный и полюбившийся всем фестиваль «Царь-Букет» стартует в 11.00 на набережной реки Рогатки. Все желающие смогут собрать собственные цветочные композиции, которые потом станут частью главного большого букета. Здесь же в 12.00 для горожан выступит Южно-Сахалинский симфонический оркестр.

В сквере им. И.Ф. Крузенштерна в 11:00 начнется литературно-патриотический фестиваль «Время.Книга.Мы.». В 13.00 от нового центра водных видов спорта «Волна» стартуют экскурсионные маршруты по муралам города «Город-Галлерея».

Главной площадкой для мероприятий «Фестиваль фестивалей» станет городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина. Здесь с 11.00 жители островной столицы могут присоединиться и принять участие в фестивале национальных культур, фестивале семьи и детства, фестивале по брейк-дансу, фестивале Ким-Чи, фестивале Цветущий Южный, фестивале Цветочная феерия, фестивале Танцевальный мир, фестивале на воде (костюмированный заплыв на сапбордах), а также побывать на выставке картин, пленере, различных мастер-классах и концертах.

Вечернюю программу на площади Победы в 19.00 откроет праздничный концерт «Любимому городу посвящается» от воспитанников академии Ларисы Долиной. После этого состоится выступление приглашенных звезд - Денис Клявер и Клава Кока.

С подробной афишей праздничных мероприятий, посвященных Дню города, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.