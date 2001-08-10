На Камчатке среди поля нашли свалку новых детских игрушек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке в Елизовском районе посреди поля обнаружена несанкционированная свалка. По словам местных жителей, неизвестные вблизи поселка Геологи выбросили десятки коробок новых детских игрушек, сообщает ТК "41 Регион".

«В Коряках, недалеко от посёлка Геологи, обнаружена несанкционированная свалка. На этой свалке ящиками выкинуты детские игрушки в большом количестве. Неужели нельзя было раздать эти игрушки в учреждения нашего города, которые в них нуждаются?», - негодуют камчатцы.

Также жители района отметили, что помимо игрушек с начала летнего сезона это место регулярно захламляется бытовым и строительным мусором. О появлении стихийной свалки камчатцы намерены сообщить в контрольно-надзорные органы края.