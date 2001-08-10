Тихоокеанское
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12 Сентября 2024
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17:52, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В сельских населенных пунктах Поронайского района продолжают функционировать мобильные офисы МФЦ

В сельских населенных пунктах Поронайского района продолжают функционировать мобильные офисы МФЦ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В сельских населенных пунктах Поронайского района продолжают функционировать мобильные офисы МФЦ. Сельчане смогут оформлять различные документы без необходимости ехать в районный центр.

Возможность оформлять документы, не выезжая за пределы сельских населенных пунктов, жителям области предоставил губернатор Валерий Лимаренко. В рамках его программы «Забота. Защита. Уважение» было развернуто 12 мобильных МФЦ.

Вчера приемы состоялись в селе Восток и пгт Вахрушев.

График работы мобильного МФЦ на сентябрь:

- село Гастелло 13 сентября с 09:30 до 11:30;

- село Тихменево 13 сентября с 12:00 до 14:00;

- село Леонидово 13 сентября с 14:30 до 16:30.

Предварительная запись ведется с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефону: 8(4242)322-165(добавочный 22-453), 8(800)222-61-80.

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