17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Серебряные добровольцы вяжут первую антидроновую штору для бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Серебряные добровольцы вяжут первую антидроновую штору для бойцов СВО. За две недели островные рукодельницы изготовят почти 99 единиц
Такая «штора» отличается способностью остановить летящий беспилотник. Она состоит из ткани защитного цвета и паракордов, которые могут выдержать давление до 250 килограммов.
Активные горожанки вяжут нашлемники, носки, утеплённые варежки и создают «браслеты выживания».
Очередной груз отправят в зону проведения спецоперации 20 сентября.
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