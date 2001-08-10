Тихоокеанское
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12 Сентября 2024
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16:36, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске провели акцию ко Всероссийскому дню трезвости

В Южно-Сахалинске провели акцию ко Всероссийскому дню трезвости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, посвященное борьбе с алкогольной зависимостью и популяризации трезвого образа жизни, состоялось в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 11 сентября. Ее участниками стали жители и гости областного центра, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Специалисты библиотеки раздали участникам памятки и информационные буклеты о Дне трезвости, женском и пивном алкоголизме и рассказали о негативном воздействии алкоголя на человеческий организм. Участники акции согласились с тем, что только здоровый образ жизни может стать надежной защитой от вредных привычек.

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