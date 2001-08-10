В День города в Южно-Сахалинске будут ограничены парковка и движение транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с подготовкой и проведением мероприятий по случаю празднования Дня города в Южно-Сахалинске будут введены ограничения парковки и движения транспорта, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Парковка запрещена на следующих участках улиц:
с 21.00 12 сентября до 17.00 13 сентября - по восточной стороне пл. Победы;
с 21.00 13 сентября до 15.00 14 сентября - по западной стороне пл. Победы;
с 19.00 13 сентября до 15.00 14 сентября - на парковке южнее магазина «Столичный» (пр. Победы, 4Б);
с 21.00 13 сентября до 20.00 14 сентября - на северной стороне ул. Сахалинская от ул. Комсомольская до здания №4 по ул. Сахалинской.
Движение транспорта запрещено на следующих участках улиц:
с 17.00 13 сентября до 15.00 14 сентября - по восточной стороне пл. Победы;
с 15.00 до 00.00 14 сентября - по ул. Горького от ул. Горнолыжной до Кафедрального собора Рождества Христово; по пр. Победы в районе магазина «Столичный»; на внутриквартальных проездах с северной стороны гостиницы «Юность», с северной и южной сторон стадиона «Спартак».
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