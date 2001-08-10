Новые кустарники высаживают в Дальнем

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сирень и спирея украсят территорию в районе детского сада и общеобразовательной школы на улице Байкальской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Всего специалисты МБУ «Зеленый город» высадят 30 кустарников. Просьба провести работы по озеленению была озвучена в ходе встречи губернатора Валерия Лимаренко и мэра Сергея Надсадина с жителями Дальнего.

- И сирень, и спирея очень красиво цветут. Со временем кустарники разрастутся и станут настоящим украшением этого района, - рассказала начальник отдела озеленения управления охраны окружающей среды Татьяна Земляная. - Мы ежегодно проводим работы по озеленению в Дальнем. В этом сезоне разбивали клумбы, устанавливали навесные кашпо. А на октябрь у нас запланирована посадка деревьев. Это клены, березы и другие декоративные растения. Мы получаем много благодарностей от жителей, рады, когда они бережно относятся к зеленым насаждениям.

Всего в Южно-Сахалинске в этом году уже было высажено более трехсот деревьев. Работы проводились в скверах и других общественных пространствах города. На осень запланирована посадка еще трехсот деревьев и пятисот кустарников.