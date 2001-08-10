На Сахалине с военнослужащими прошли занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подписавшие первые контракты состоялись занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.
При проведении одного из занятий военнослужащих разделили на две группы, первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.
Инженерная подготовка является одной из основных военных дисциплин в ходе подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО.
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