Тихоокеанское
информационное агентство
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13:19, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине с военнослужащими прошли занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин

На Сахалине с военнослужащими прошли занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подписавшие первые контракты состоялись занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.

При проведении одного из занятий военнослужащих разделили на две группы, первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.

Инженерная подготовка является одной из основных военных дисциплин в ходе подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО.

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