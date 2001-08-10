На Сахалине с военнослужащими прошли занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) подписавшие первые контракты состоялись занятия по установке и обнаружению взрывоопасных мин, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе проведения занятий на полигоне «Троицкий» военнослужащие осваивают действия при обнаружении установленных противотанковых и противопехотных мин с использованием комплектов разминирования.

При проведении одного из занятий военнослужащих разделили на две группы, первая отрабатывала минирование участка местности, в задачу второй входило обнаружение и обезвреживание взрывных устройств.

Инженерная подготовка является одной из основных военных дисциплин в ходе подготовки военнослужащих армейского корпуса ВВО.