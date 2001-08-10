За лето в Южно-Сахалинске заасфальтировали порядка 112 тысяч кв. м. дорог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в течение летнего сезона заасфальтировали уже порядка 112 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Это более чем на 30 процентов больше в сравнению с объемом работ прошлого года. В черте города заасфальтировано 102,5 тысяч кв. метров дорог, в планировочных районах асфальт уложен на площади порядка 9,5 тысяч квадратных метров, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил начальник отдела по содержанию автомобильных дорог Андрей Нечепуренко, несмотря на неблагоприятные погодные условия, подрядные организации идут с опережением и на текущий момент перевыполнили план. Наиболее масштабные работы начиная с весны выполнялись на центральных магистралях Южно-Сахалинска — это участки проспекта Мира, улиц Горького, Железнодорожной, Комсомольской, Тихоокеанской и др. После завершения прокладки трубопровода асфальт уложен на участке 1905 года до моста. Тротуар обновлен на участках ул. Антона Буюклы, Садовой, Колхозной в других районах города. Сегодня подрядчик вышел на переулок Больничный.

Добавим, дорожные работы в Южно-Сахалинске продолжаются. Осенью текущий ремонт будет проводиться повсеместно как в планировочных районах, так и на центральных улицах города.