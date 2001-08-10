Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Южно-Сахалинска собрали гуманитарную помощь для Курской области. Все самое важное и нужное - предметы первой необходимости, вещи, продукты питания долгого хранения, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организаторами акции выступили Южно-Сахалинское отделение «Союза женщин России» и «Женское движение Единой России».

- Мы хотим сказать жителям Курска, что мы вместе, мы едины, мы все понимаем, насколько им сейчас трудно, - сказала координатор проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Рудакова.

- Сегодня вокруг Курской области сплотилась вся страна. И Южно-Сахалинск не остается в стороне. Местное отделение «Союза женщин России» всегда старается помочь людям, - сказала председатель Южно-Сахалинского отделения «Союза женщин России» Елена Столярова.

Гуманитарный груз будет отправлен в Курскую область в ближайшее время.