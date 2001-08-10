Три города Сахалинской области благоустроят в следующем году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» для субъектов ДФО III от Сахалинской области были признаны шесть проектов. Расскажем, как будут выглядеть новые пространства муниципальных образований, впервые одержавших победу в конкурсе: Анивского, Макаровского и Южно-Курильского городских округов, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Так, в Аниве будет реализован проект благоустройства территории парка «Заречье». Основная идея проекта – переосмысление заброшенного места, на котором ранее был расположен анивский парк культуры и отдыха. Учитывая, что ул.Дьяконова является основной осью города и в 5-ти минутной доступности раскрывается для жителей и гостей города возможностью оказаться в тихом, экологичном и красивом месте на берегу реки, выбор места в определенной степени был предсказуем.

Огромный градостроительный потенциал территории благоустройства позволяет раскрыть в городе «маленькую Венецию», с пешеходными мостами, уютными улочками, набережной и местами отдыха.

В рамках синхронизации мероприятий по строительству моста, организации подъездных путей и собственно благоустройства парка на противоположном берегу формируется универсальное и уютное пространство для жителей и гостей города. Кроме этого, проект направлен на развитие туристического потенциала города. В системе общественных пространств Сахалинской области парк «Заречье» наверняка займет одно из первых мест по уровню востребованности среди жителей и гостей области. Территория будет состоять из нескольких зон. Проходя сквозь парк, посетитель перемещается из более активных зон в пространства для тихого отдыха и созерцания природы. В парке появятся игровая площадка для детей, кафе, велодорожка, сцена для выступлений артистов, тренажёры, зона воркаута и многое другое.

- Проект, действительно интересный и, безусловно, украсит наш город, объединив набережную реки Лютога, спортивную и пешеходную зоны с новым парков. Среди главных преимуществ — это удачное расположение, чистый воздух и живописный пейзаж — рассказала жительница Анивы Елена Новикова.

На первом этапе проекта в Макарове планируется создать аллею «Северный ветер», которая станет пешеходным продолжением улицы Хабаровской. Концепция подразумевает формирование пешеходной оси, которая позволит объединить несколько общественных пространств города в единое, комфортное прогулочное пространство. Так, маршрут пройдет через пустырь, устраиваемый в рамках проекта, сквер адмирала Макарова, ярмарочную площадь и прилегающую к улице Хабаровской территории. Рядом с библиотекой и детской школой искусств будет размещена научная площадка в составе комплексной игровой зоны. Все это дополнят эргономичными малыми архитектурными формами, зелеными насаждениями, освещением и арт-объектами.

- Федеральная программа «Малые города и исторические поселения» – значимый ресурс для развития территорий. Всероссийский конкурс стал очень серьезной поддержкой малым городам. Конкуренция в нем высокая, но администрациям округов необходимо использовать эту возможность для улучшения качества жизни людей и привлекать федеральные средства для развития. За три года участия в конкурсе от Сахалинской области стали победителями 18 проектов, часть из них уже реализованы в полном объеме, — поделилась Наталия Куприна, министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.

Раньше в Южно-Курильске было много противоцунамных лестниц - средств защиты города от цунами. На сегодняшний день сохранилась только одна из них, обустройство которой будет произведено в следующем году. Сейчас она выполняет роль просто пешеходной, соединяя между собой две части населенного пункта - верхнюю и нижнюю. Лестница будет дополнена площадками, с которых откроется потрясающий вид на окружающую город природу и вулкан Менделеева - ту самую «Спящую красавицу».

Также благоустройство включает в себя создание зоны отдыха с навесом и качелями, обновление освещения и озеленения, проектирование зоны для йоги, воркаута и амфитеатр.

- Все победившие заявки крайне актуальны для наших городов, особенно для тех, кто живет далеко от столицы острова, где качество городской среды находится на достаточно высоком уровне. И сейчас основной нашей задачей вместе с районами является качественная реализация победивших проектов, ведь именно это позволит сделать наши города по-настоящему комфортными. Огромные слова благодарности каждому, кто внёс свой вклад. Это несомненно наша общая победа! — отметила Виктория Доля, руководитель регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области.

В каждом муниципальном образовании Сахалинской области ежегодно строятся и благоустраиваются общественные пространства для жителей и гостей региона. Эти места притяжения людей формируют безопасную, комфортную среду, придают городам новый, современный облик. Все это стало возможным благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.