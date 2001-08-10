Аэровокзал "Южно-Сахалинск" и авиакомпания "Аврора" создадут единый стандарт гостеприимного сервиса
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компании заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в создании единых стандартов гостеприимного сервиса и повышении качества обслуживания пассажиров. Документ подразумевает совместную работу по нескольким направлениям: обучение персонала, внедрение новых технологических процессов, укрепление партнёрских отношений и мониторинг обратной связи, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ажровокзала.
Одна из ключевых задач для воздушной гавани и авиаперевозчика сейчас запустить общую образовательную программу для сотрудников. Это позволит развить профессиональные навыки кадров. Форматы курсов будут разные. Аэровокзал и авиакомпания планируют с осени проводить регулярные тренинги, дискуссии, стажировки. В том числе, перенимать лучшие практики за пределами островного региона.
Особое внимание будет уделено развитию айти-направления. Чтобы сделать обслуживание пассажиров бесшовным, аэровокзал Южно-Сахалинска и авиакомпания «Аврора» решают использовать цифровые платформы и системы. Инновационные разработки планируют интегрировать по основным направлениям производства. Например, в зоне регистрации путешественников или обслуживании самолётов.
Ещё одно направление – создание общих сервисов для пассажиров. Дополнительные услуги будут воплощать на территории терминала. Сегодня в аэровокзале уже работают такие программы, как ускоренное обслуживание (Fast Track), индивидуальное сопровождение маломобильных путешественников и детских организованных групп. К услугам путешественников – комната матери и ребёнка, бесплатные лаунж-пространства в общей операционной зоне, в зоне ожидания вылетов – бизнес-зал и зал повышенного комфорта.
Обратная связь относительно нововведений и качества обслуживания будет собираться с помощью опросов, интервью и работы в фокус-группах. Полученные результаты станут основой для последующих улучшений.
«Авиакомпания «Аврора» - базовый перевозчик для Сахалинской области, по пассажиропотоку она занимает ведущее положение, выполняя регулярные рейсы как по региону, так и за его пределы. Наш аэровокзал, в свою очередь, оказывает всестороннюю помощь «Авроре» в обслуживании путешественников. Такая синергия приносит свои плоды. Производственные показатели растут, мы получаем положительные отзывы от пассажиров. Уверен: тесное сотрудничество позволит нам установить совершенно новые стандарты по гостеприимству, показать пример для коллег из других субъектов», - подчеркнул генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
«Аэровокзал «Южно-Сахалинск» - самый современный и технологичный на Дальнем Востоке. Мы рады, что для нашей авиакомпании он является домашним терминалом. Здесь созданы все условия для комфорта и персонала, и пассажиров. Заключённое соглашение позволит нам обменяться опытом и усилить производственные системы. Невозможно представить авиацию без постоянного развития, поэтому мы открыты к сотрудничеству, готовы к тесной совместной работе», - отметил заместитель генерального директора АО «Аврора» Олег Емец.
Первую рабочую группу по развитию гостеприимства главная воздушная гавань региона и авиакомпания «Аврора» проведут в конце сентября. Специалистам предстоит создать такие решения, которые позволят и ускорить производственные процессы, и создать для пассажира максимально комфортные условия.
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