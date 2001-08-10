Эксперты из Москвы предлагают Южно-Сахалинску свои идеи по интеграции стрит-арта в городское пространство

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре начала работу конференция по подведению итогов реализации первого года паблик-арт программы "Взгляды", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Масштабная работа по украшению Южно-Сахалинска муралами стартовала в 2023 году и предварительно достаточно плотно обсуждалась с жителями, которые радушно отнеслись к интеграции стрит-арта в городское пространство. Тогда по инициативе губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке мэра Сергея Надсадина были определены семь туристических маршрутов — ключевых направлений или уличных галерей, где муралы могли бы стать визитной карточкой областной столицы.

Уже в этом году к работе были привлечены не только российские, но и заграничные мастера уличного искусства. Они приняли участие в творческом конкурсе «Взгляды», победили и летом приступили к украшению сразу 50 фасадов в Южно-Сахалинске. Интересные, нестандартные и современные идеи художников также стали предметом итоговой конференции. От имени Сергея Надсадина всех ее участников поприветствовал вице-мэр Дмитрий Хайбриев.

- Живописные картины, выполненные в различных стилях, украсили фасады нескольких десятков зданий в Южно-Сахалинске. Работы притягивают взгляды, мы проводим экскурсии по новым туристическим маршрутам, наши жители активно фотографируют картины, анализируют, делятся впечатлениями в социальных сетях. Некоторые с нетерпением ждут появления муралов именно в своем районе, на своем доме, - сказал Дмитрий Хайбриев. - Это отличный опыт, который дал толчок для развития туризма, а также пробудил интерес самих жителей к родному городу. Многие привыкли к некой монотонности городской застройки, отвыкли замечать прекрасное. Вот как раз это мы и стремились поправить программой «Взгляды», силами современного искусства и художников.

- На этой конференции мы поговорим о роли уличного искусства в развитии городского пространства. К нам приехали интересные спикеры из Москвы. Они поделятся своими практиками, примут участие в различных дискуссиях. Мы поговорим, в том числе, о том, как сохранять и стоит ли сохранять монументальную живопись. Обсудим планы на следующий год, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Яна Ермакова. - На конференцию мы пригласили представителей органов местного самоуправления других районов, креативные сообщества, дизайнеров, сотрудников музеев. Думаю, что у нас получится продуктивная дискуссия.

Перед началом конференции для всех участников провели небольшую экскурсию по новым туристическим маршрутам. На отдельных локациях можно было сфотографироваться, узнать, какая художественная идея лежит в основе той или иной работы.

В следующем году работа по художественной росписи фасадов в Южно-Сахалинске будет продолжена. Новые муралы появятся в планировочных районах. Кроме этого, в городе планируется провести фестиваль уличного искусства. Креативную площадку наполнят интересные арт-объекты и световые инсталляции.