Пятый сезон тревел-шоу "Мои университеты. Будущее за настоящим" начнется с эпизода о СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В новом учебном году состоится премьера нового сезона телевизионного проекта «Мои университеты. Будущее за настоящим» («Мои университеты»). Премьера на телеканале НТВ запланирована на 13 сентября (пятница, 09:25), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
«Мои университеты» — тревел-шоу о лучших российских вузах, которое позволяет выпускникам и преподавателям по-новому взглянуть на высшие учебные заведения в регионах страны. Съемки пятого сезона проекта прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Майкопе, Самаре, Сахалине, Барнауле, Екатеринбурге, Уфе и других городах России. Тревел-шоу «Мои университеты» входит в инициативу «Наука рядом» Десятилетия науки и технологий.
Телепроект также интересен родителям, чьи дети в скором времени закончат обучение в школах. В каждом выпуске двое ведущих (известный журналист или актер и студент вуза, которому посвящается выпуск) знакомят зрителей с передовыми университетами, институтами, академиями страны, обсуждают их традиции, отличия, уникальные факультеты, специализации и выдающихся педагогов. Помимо прочего, они рассказывают об образовательной составляющей и внеучебных активностях российских вузов, вошедших в программу «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты».
«Российским университетам действительно есть чем гордиться: талантливыми студентами, учеными и преподавателями, интересными научными разработками, лабораториями и современной инфраструктурой. Все это во многом создается благодаря национальному проекту «Наука и университеты». На примере Сахалинского государственного университета (СахГУ) могу отметить, что мы входим в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток» и Передовую инженерную школу. И уже сейчас видно, как меняется наш университет, как создаются новые образовательные и научные точки притяжения», — рассказал ректор СахГУ Александр Самардак.
Александр Самардак также отметил, что на территории университета строится кампус мирового уровня СахалинТех, который расположен в самом центре Южно-Сахалинска. Здесь будут созданы специальные условия для учебы, науки и самореализации, что в конечном счете поможет абитуриентам выбрать для себя Дальний Восток и Сахалинскую область, как площадку будущего обучения и развития, заключил ректор СахГУ.
Главная задача тревел-шоу «Мои университеты» — показать будущим студентам, что качественное высшее образование можно получить не только в столице. Каждый из вузов имеет собственные традиции и направления деятельности. Все университеты объединяет большой потенциал и стремление к развитию. Многие из них являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня. Они обеспечивают эффективное взаимодействие вузов и научных организаций с высокотехнологичными предприятиями в регионах. В таких вузах у студентов появляется перспектива не только трудоустройства, но и реализации своих разработок и проектов. Это создает уникальную культуру и атмосферу внутри университета — все это можно будет увидеть в новом сезоне телепроекта.
Также телешоу информирует телезрителей о результатах национального проекта «Наука и университеты» и федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». Под эгидой этой программы осуществляется распространение лучших практик научно-образовательной деятельности среди российских университетов, а также формирование широкой группы университетов-лидеров в области внедрения прорывных разработок в экономику и социальную сферу.
«Пятый сезон проекта стал для нас знаковым. Наша команда и телезрители реально видят в развитии не только результаты нацпроекта «Наука и университеты», но и ощущают, как почти ежедневно меняется жизнь вузов страны. Они хорошеют, у них появляются отличные образовательные программы, строятся и развиваются кампусы, запускаются и реализуются уникальные старт-апы. Мы отмечаем огромный приток абитуриентов в российские высшие учебные заведения. Они хотят учиться и развиваться. И с каждым сезоном помощь государства университетам и их программам все ощутимее. В ходе работы над этим проектом возникает невероятная гордость за те процессы, которые происходят в нашей стране», — отметил автор проекта «Мои университеты», телеакадемик Сергей Майоров.
Он также добавил, что пятый сезон проекта собрал «звездный» пул ведущих. Опытные журналисты и популярные артисты когда-то сами были студентами, поэтому они могут рассказать о произошедших переменах в современных высших учебных заведениях и сравнить их с учебой в свое время. Кроме того, в этом году произошли изменения в составе юных ведущих. В качестве соведущих пятого сезона тревел-шоу приглашены не выпускники школ, а студенты тех университетов, о которых идет повествование. Они — хозяева истории. Как подчеркнул Сергей Майоров, школьники находятся только в процессе поиска будущей профессии, а потому зачастую сомневаются в выборе будущей альма-матер. В свою очередь, именно студенты или выпускники способны рассказать младшему поколению о том, почему они выбрали этот вуз, как они учатся и строят карьеру.
«Участие в проекте студентов вузов послужило для нас определенным вызовом. Нам интересно поговорить с теми, кто уже сейчас определяет будущее нашей страны. Эти ребята находятся в эпицентре событий, а не остаются сторонними наблюдателями, тем самым, внушая доверие», — резюмировал Сергей Майоров.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении с 2022 по 2031 год Десятилетия науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия – привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России. Оператор проведения Десятилетия науки и технологий – АНО «Национальные приоритеты».
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