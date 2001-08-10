Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2024
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15:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Камчатки требуют поймать собаку, напавшую на ребенка

Жители Камчатки требуют поймать собаку, напавшую на ребенка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Камчатки требуют отловить собаку, напавшую на девочку в одном из дворов Петропавловска-Камчатского. По их словам, бездомный пес не в первый раз проявляет агрессию и давно терроризирует местное население, сообщает ТК «41 Регион».

«Про этого агрессивного чипированного пса давно известно в нашем районе, лично обращалась несколько раз в администрацию и к участковому. Получила одни отписки. Решить проблему невозможно. Помогите! Дети боятся ходить», - сообщает жительница Петропавловска Ольга.

В администрации города уточнили, что обо всех агрессивных собаках, независимо от того, чипированы они или нет, хозяйские или бездомные, необходимо сообщать в ЕДДС по телефону 303-111. Однако местные жители уточнили, что толку от их обращений нет, ведь пса в итоге возвращают на его прежнее место обитания.

«Ну вот пока он в приюте, он не агрессивный. А выпустили обратно, он проявляет агрессию. Звоним в отлов уже напрямую тем, кто забирал. В ответ слышим, что пока он был в приюте, не было агрессии. Это логично, ведь там кормят, а на улице нет», высказали свое мнение горожане.

Речь идет о собаке, которая на прошлой неделе на Пограничной, 24 напала на школьницу, выгуливающую своего шпица. Дворняга схватила девочку за юбку и протащила по земле. Юная горожанка не пострадала, так как на помощь ей быстро пришли прохожие, отогнавшие агрессивное животное. Делом заинтересовались правоохранители и надзорные органы.

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