Власти Южно-Сахалинска решают вопрос приведения в порядок дороги к СНТ "Снегири"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Состоянием грунтовой дороги и расположенного на ней моста обеспокоены жители СНТ. Люди отмечают, что ситуация здесь усугубилась из-за прохождения большегрузной техники подрядной организаций, которая строит объездную дорогу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Со своим вопросом активисты обратились к губернатору Валерию Лимаренко и мэру Южно-Сахалинска Сергею Надсадину на августовской встрече с жителями Дальнего. После поступившего сигнала глава города принял решение детально разобраться в ситуации на месте и определить пути решения.
В выездном рабочем совещании также приняли участие вице-мэры Алексей Римша, Виталий Данилов, директор департамента дорожного хозяйства и благоустройства Александр Косяк.
Как подчеркнул Сергей Надсадин, несмотря на то, что подъездная дорога к СНТ не входит в реестр собственности муниципалитета, вопрос без внимания не останется. Чтобы помочь людям, важно проработать все возможные пути.
– Часть дороги, до моста, планируется заасфальтировать силами управления автомобильных дорог. Что касается следующего участка (от моста), мы изучили опыт других регионов и обратились с инициативой в министерство сельского хозяйства изменить порядок предоставления субсидии на содержание дорог - а именно дать возможность людям направлять средства на приведение в порядок участков как на территории СНТ, так и и подъездных путей к ним – прокомментировал Сергей Надсадин.
Ещё одно поручение мэра департаменту дорожного хозяйства и благоустройства - провести обследование моста на предмет необходимости ремонта, а также выполнить расчёты стоимости обслуживания грунтовой дороги.
– Очень важно, что Сергей Александрович приехал, чтобы лично оценить ситуацию и предложил пути, которые помогут ускорит решение вопроса, – сказал Андрей Тесленко.
Добавим, в ближайшее время администрация проведёт дополнительную встречу с представителями СНТ «Cнегири» и расположенных рядом товариществ.
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