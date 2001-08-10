Сахалинцев приглашают написать

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Принять участие в патриотической акции «Письмо солдату» и выразить поддержку военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, предлагает Сахалинская областная универсальная научная библиотека в период с 10 по 14 сентября. Акция реализуется в рамках грантового проекта губернатора Сахалинской области в сфере культуры и искусства «Сахалин и Курильские острова – земля героев», рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Служба бойцов требует немалых жертв – разлуки с родными, постоянной опасности, физического и психического напряжения. В такие минуты поддержка со стороны родных, близких, а также простых людей, которые ценят их героизм, становится особенно важной. Теплые слова, добрые пожелания и рассказы о жизни на Сахалине помогут нашим солдатам сохранять веру в себя и в светлое будущее.

Письма можно написать на специальном бланке в фойе первого этажа СахОУНБ или принести свои собственные. Акция продлится до 14 сентября. Далее все письма будут отправлены военнослужащим через Всероссийское общественное движение «СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ».

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-26.