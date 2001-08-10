Тихоокеанское
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12:30, | Новости общества Сахалина и Курил

Минометные расчеты армейского корпуса ВВО провели стрельбы с закрытой огневой позиции

Минометные расчеты армейского корпуса ВВО провели стрельбы с закрытой огневой позиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Минометные расчеты армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) провели стрельбу по управлению огнем из миномета с закрытой огневой позиции, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащими было обнаружено и поражено несколько целей на дальности до 2000 метров, это легкая бронетехника и живая сила (пехота) условного противника.

Кроме того, военнослужащие успешно выполнили задания по маскировке огневых позиций. Также артиллеристы провели практические упражнения по взаимодействию с командами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для корректировки огня и поражения внеплановых целей.

Обучение проводилось опытными инструкторами и участниками специальной военной операции.

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