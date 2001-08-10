Тихоокеанское
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12:26, | Новости общества Сахалина и Курил

ДВФУ расширит сотрудничество с вузами Индии

ДВФУ расширит сотрудничество с вузами Индии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в России Винай Кумар принял участие в IX Восточном экономическом форуме в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ). Посол встретился с ректором ДВФУ Борисом Коробцом и обсудил перспективы расширения сотрудничества вуза с научными и образовательными организациями Индии.

ДВФУ, как правопреемник первого университета на Дальнем Востоке, отмечает в 2024 году свой 125-летний юбилей Миссией университета неизменно остается изучение Азии и активизация интеллектуального диалога и гуманитарных связей. ДВФУ фокусирует сотрудничество с азиатскими вузами по пяти стратегическим инновационным направлениям: исследования Мирового океана, физика и материаловедение, науки о жизни, инжиниринг и цифровые технологии.

< em>«Мы поддерживаем сотрудничество с семью научными и образовательными учреждениями Индии. Университет Амити – один из главных партнеров ДВФУ в республике. В этом году через наше Представительство мы расширяем сотрудничество - на повестке уже стоят такие вопросы, как перекрестные курсы русского языка и хинди», – отметил ректор ДВФУ Борис Коробец. 

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