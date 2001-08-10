Сахалинца будут судить за то, что выращивал в цветочных горшках совсем не цветы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

33-летнний сахалинец, культивировавший коноплю, заработал уголовное дело, сообщает astv.ru, ссылаясь на региональное УМВД.

В ведомство поступила информация о том, что житель Второй Пади занимается незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества. Во время проверки выяснилось, что он приобрел семена конопли посеял и ухаживал за растениями.

В один из августовских дней его знакомый обратился к нему с просьбой о покупке запрещёнки. Однако сделку перехватили полицейские. 30-летнего покупателя задержали с полным набором улик: при нём находились полимерные пакеты, содержащие 62,4 грамма частей запрещенных растений. Его привлекли у уголовной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Задержали и самого сбытчика. Во время досмотра у него нашли 37 тысяч рублей, которые он получил за сбыт частей дурмана, а также 41,9 грамм растительного сырья.

На частной территории обнаружили специально оборудованное помещение под культивирование запрещенных растений.

В отдельных цветочных горшках произрастали 10 растений конопли под лампами и вентиляторами для эффективного роста.

В отношении сбытчика - культиватора следственным отделом по Корсаковскому городскому округу возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Сбыт наркотических средств, совершенный в значительном размере. Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы от восьми до пятнадцати лет.

Расследование продолжается, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.