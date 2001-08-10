Образование - энергия будущего: 18 детских садов Южно-Сахалинска используют модель полилингвального образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Почти тысяча юных воспитанников детских садов городского округа на постоянной основе изучают иностранные языки. Полилингвальное обучение ребят с самого юного возраста - один из результатов проведения серии форумов «Образование - энергия будущего» (ЮСОФ). Сейчас город готовится к юбилейному мероприятию, которое пройдет с 22 по 24 августа.

Южно-Сахалинский образовательный форум стартовал в муниципалитете в 2019 году, дав импульс развитию инновационных практик, в том числе, в дошкольных образовательных учреждениях. Сегодня во всех детских садах педагоги активно работают со STEAM-технологиями, практикуется система полилингвального обучения, внедряются проекты по развитию духовно-нравственного и патриотического воспитания - новые практики оказывают большое влияние на развитие личности в раннем возрасте.

Как рассказала заведующая детским садом №36 «Мальвина» Олеся Жильцова, в рамках подготовки к предстоящему форуму педагоги подготовили новые обучающие площадки.

- В этом году детский сад является наставником STEAM-направления, наша площадка включает уже 5 секций (в 2019 году была одна) - это математика, логика, научное экспериментирование, мульт-студия, азбука робототехники. Мы добавили также секцию конструирования для детей в возрасте 3-4 лет. От педагогического сообщества в дошкольном направлении мы ожидаем на форуме активной работы. Надеемся получить новые знания, новый опыт, который будем отрабатывать в течение предстоящего учебного года, - прокомментировала Олеся Жильцова.

Чтобы облегчить детям процесс освоения иностранных языков и обеспечить условия для преемственности и непрерывности обучения в детском саду и школе, с 2019 года в детском саду создана билингвальная среда, ребята с удовольствием знакомятся здесь с английским и японским.

Важно отметить, что число детских садов, где познают языки, с каждым годом увеличивается. Традиционным для всех стал праздник Восточный Новый год и другие познавательные мероприятия, где малыши совместно с родителями и педагогами демонстрируют результаты обучения.

На сегодняшний день в Южно-Сахалинске полилингвальное образование для дошкольников практикуют 18 детских садов, 34 группы - это 870 детей в возрасте 3-7 лет.

Преподаватель японского языка детского сада «Мальвина» Анна Ким окончила восточный факультет СахГУ, ей нравится передавать свои знания детям, начиная с раннего возраста. Молодой педагог рассказала, с каким интересом малыши погружаются в другую культуру, историю, традиции - через рисунки, поделки и общение.

- Сегодня мы провели небольшое занятие с детьми средней группы, спели песенку про рыбок, повторили счет и согласно тематике изготовили поделку. Дети в таком возрасте легко воспринимают другой язык, с удовольствием повторяют слова, и если мы делаем это на регулярной основе, то в дальнейшем связывают слова с какими-то ситуациями, движениями. Они уже знают обиходные выражения и их используют, когда видят меня. Но подчеркну, что у нас нет задачи научить малыша языку, ребенок впитывает по своим способностям то, что может. В этой группе дети изучают японский и английский, - рассказала Анна Ким.

Еще одно важное направление - конструирование. Занятие в старшей группе сегодня проводит преподаватель Дарья Михалёва. Педагог уверена, что в этом возрасте конструирование является актуальной деятельностью, развивает когнитивные способности, математическое и логическое мышление ребенка.

Развитие творческих способностей у ребенка и крепкая семья - отдельная тема. В прошлом году в рамках методической секции форума у педагогов дошкольного образования возникла идея провести в с. Дальнем национальный семейный фестиваль. Идея пришлась по душе и детям, и родителям - участие в нем приняли более 60 семей села.

- Мы получили такой эмоциональный отклик, что в пятый, юбилейный ЮСОФ фестиваль «Моя семья - моя Россия» продолжим на постоянной основе уже на уровне муниципалитета, расширяя его рамки. Приглашаем все семьи Южно-Сахалинска принять участие в этом празднике семейного художественного творчества в разных номинациях - подготовить сценический номер, отражающий те или иные традиции в вашей семье. Вместе мы покажем, какое количество прекрасных семей живет у нас в городе, и как много мы можем друг от друга узнать, - рассказала заведующая детским садом № 57 «Бусинка» в с. Дальнее Людмила Гилевич.

Напомним, в 2023 году Южно-Сахалинский образовательный форум «Образование - энергия будущего» также длился три дня, его участниками стали более полутора тысяч человек. В этом году организаторы решили расширить спектр мероприятий для детей и педагогов.

Как рассказала директор департамента образования Южно-Сахалинска Светлана Мирова, главной темой пятого юбилейного форума станет тема развития человеческого потенциала в интересах развития региона и муниципалитета. Сегодня к системе образования предъявляются самые серьезные требования, начиная с детского сада до получения профессионального образования.

В этом году участников ждет множество ярких событий. Традиционно в рамках ЮСОФ будут работать несколько интерактивных и дискуссионных площадок, которые развернутся как в учреждениях образования, культуры, спорта, так и в городском парке, задействуют и ряд производственных площадок. Участники смогут послушать лекции, побывать на различных мастер-классах, принять участие в экскурсиях, а также узнать о современных тенденциях и обсудить ключевые направления развития сферы образования. Будут представлены уже внедренные практики (управленческие и педагогические), а также участники смогут предложить и обсудить новые идеи и проектные решения.

- В этом году к нам приедут педагогические команды из Благовещенска, Хабаровска, Арзамаса, ждем участников из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. У муниципалитета есть свой интересный опыт, которым мы с радостью будем делиться, надеясь получить экспертную оценку коллег. И, конечно, нам интересен их опыт, уверена, что такой обмен обогатит наши знания. Приглашаем принять в форуме участие педагогов, детей, родителей и всех, кто вовлечен в систему образования, - прокомментировала Светлана Мирова.

В рамках ЮСОФ-2024 также запланировано событие федерального уровня - «Флагманская школа» для управленческого кадрового резерва в рамках федерального проекта «Флагманы образования» всероссийской платформы «Россия - страна возможностей» и марафон «Живая практика» - это серия семинаров для педагогов, организованных издательством «Просвещение». А еще начнет работу масштабная площадка «Крутая песочница» с участием федеральных экспертов в дошкольном образовании и много других интересных событий.

Подчеркнем, что сфера образования сегодня - в особом фокусе городских и областных властей. Ставку на модернизацию образовательной среды, создание условий для развития подрастающего поколения и закрепления молодежи на островах делает губернатор области Валерий Лимаренко. Благодаря его активности и настойчивости в вопросах привлечения в регион в том числе и федерального финансирования, в Южно-Сахалинске активно строятся школы и детские сады, ремонтируются существующие учреждения, обновляется их материально-техническая база. Знаковым событием в сфере образования стал старт строительства кампуса мирового уровня «СахалинТех».