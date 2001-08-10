Первый на Сахалине бетонный скейт-парк построят в областной столице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

К строительству планируется приступить уже в августе. Подрядчику предстоит большой фронт работ. Скейт-парк станет не только трюковым плацдармом для уличных спортсменов, но и одним из главных сооружений южной входной группы на СТК «Горный воздух».

- В ноябре мы планируем завершить строительство скейт-парка. А в дальнейшем разместить на территории визит-центр с бюветом и кафе, установить малые архитектурные формы, обустроить теневые навесы, экологические тропы и парковку, - рассказал главный архитектор Южно-Сахалинска Максим Ефанов.

Вопрос строительства скейт-парка в южной части областной столицы поднимался давно. Из-за отсутствия возможности оттачивать свое мастерство на специализированной площадке уличные спортсмены приспосабливали для своих тренировок не предназначенные для этого пространства. Часто это влекло за собой разрушение декоративных элементов в городских скверах.

- Долгожданный объект! Удалось решить вопрос с земельным участком и подъездными путями. Территория нового скейт-парка станет продолжением сквера им. И.А. Ждакаева. Пройти к нему можно будет со стороны улицы Горького, - рассказал депутат Городской Думы и председатель общественного совета по развитию СТК «Горный воздух» Иван Бутаков.

Основу нового скейт-парка составит бетонный боул. Его конструктивные элементы будут украшены орнаментами коренных народов острова.

Напомним, инициатором обустройства южной входной группы на СТК «Горный воздух» выступил губернатор Валерий Лимаренко. Ранее в этом районе новый облик получила территория ботанического сада. Планируется, что первый на Сахалине бетонный скейт-парк также станет одной из визитных карточек областной столицы.