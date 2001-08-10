В аэропорту Южно-Сахалинска оборудовали места для поцелуев и объятий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В зонах прилёта и паспортного контроля аэропорта Южно-Сахалинск оборудовали места для поцелуев и объятий. Теперь трогательные моменты встреч и прощаний в воздушной гавани станут ещё эмоциональнее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэропорта.

Для путешественников и их близких минуты в аэровокзальном комплексе – самые волнительные. Накануне разлуки бывает сложно подобрать слова, чтобы выразить чувства. Яснее их говорят прикосновения и взгляды. Если ранее пассажиры могли сомневаться: можно ли обнять любимого в авиатерминале или нет, теперь такой вопрос точно не возникнет.

Места, где можно дать волю чувствам, обозначили красочными табличками. Их оформили в соответствии с айдентикой аэровокзала, используя жёлтый, оранжевый и розовый цвета, а также плавные линии в рисунках. На первом этаже в зоне прилёта разместили стенд с надписью: «Целуемся тут», а на втором, у стоек паспортного контроля и предполётного досмотра – «Место для обнимашек».