На Сахалине стартовала работа ряда площадок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” на Сахалине стартовала работа площадок “Человек+”, “Беспилотные авиационные системы и ближний космос” и “Искусственный интеллект” Национального сетевого акселератора НТИ. В очном этапе акселератора принимают участие 40 самых перспективных команд. Об этом ТИА "Острова" сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы.

“В этом году сделан еще один важный шаг по развитию подходов по достижению целей и задач Акселератора НТИ. Основным фокусом развития выступили партнеры, которые проектируют и реализуют мероприятия для стартапов по профильным направлениям (БАС, Человек+, ИИ). Мы планируем и дальше расширять нашу партнёрскую акселерационную сеть по всей стране, тем самым создавая возможности найти поддержку или ресурсы для развития для каждого участника”, - рассказал замдиректора направления по массовой акселерации Платформы НТИ Сергей Синегубкин.

В очном этапе акселератора НТИ на проектно-образовательном интенсиве “Архипелаг 2024” на Сахалине принимают участие очно 40 команд по направлениям “Беспилотные авиационные системы и ближний космос”, “Человек+”, “Искусственный интеллект”. Основной площадкой мероприятий акселератора стала Гимназия №3 в Южно-Сахалинске. С 10 июля стартует работа по направлению “Беспилотные авиационные системы и ближний космос”, а уже с 16 июля - по трекам “Человек+” и “Искусственный интеллект”.

Всего на акселератор было отобрано 172 стартап-проекта, занимающихся разработкой новых продуктов и решением задач технологического развития. На направление “Человек+” было отобрано 38 проектов, на направление “Беспилотные авиационные системы и ближний космос” - 36 проектов, “Искусственный интеллект” - 31 проект, “Качество жизни” - 24, “Креативная экономика” - 12, “Новая энергетика” - 9, в том числе и по другим направлениям отобрано 22 проекта. Из них 91 стартап-проект находится на стадии прототипа, 59 - ищут поддержку развития идеи проекта, 22 - уже вышли на рынок.

Для участников проведут образовательную программу и экспертные консультации, финалисты выйдут на демо-день с венчурными экспертами и представителями индустрии, в рамках сетевой кооперации расскажут истории успеха стартапов и технологических компаний, получивших финансирование в рамках “Островов” и “Архипелагов”, прошедших ранее, а также помогут подготовить инвестиционные документы и дорожную карту развития стартапа.

Программа акселератора НТИ состоит из трех этапов: это предакселерация — сбор воронки стартап-проектов и подготовительные мероприятия; сетевое взаимодействие и работа с экспертами и инвесторами; пост-акселерация – поддержка в реализации дорожных карт, доработка проектов по результатам анализа экспертных мнений, подписание соглашений о сотрудничестве.

Пред-акселерация проектов прошла 17-21 июня в рамках проектно-образовательного интенсива “Остров 2024” в Новосибирске. На “Острове” в онлайн формате приняли участие около 100 человек - это стартапы и выпускники акселераторов "Платформы университетского технологического предпринимательства (ПУТП)" со всей России по направлениям “Человек+”. В рамках пост-акселерации с 1 августа по 31 ноября всем участникам, завершившим акселерацию в режиме онлайн помогут в подготовке заявок на привлечение финансирования. Также стартапы построят вместе с персональным трекером траектории развития, проведут для них мероприятия в рамках сообществ Национального сетевого акселератора, сопроводят пилотные внедрения с заказчиками, пригласят к участию в проектах и мероприятиях НТИ.

Планируется, что по результатам “Архипелага” 20 лучших стартап-проектов будут отобраны для последующей долгосрочной поддержки НТИ и не менее 10 заключат соглашения об инвестициях, партнерстве и пилотировании.