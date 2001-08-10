Сахалинцам напомнили о вреде наркотиков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Два разноплановых мероприятия, посвященных Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, организовали и провели 26 июня специалисты Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В молодёжном центре «Универсалка» для воспитанников летнего лагеря Южно-Сахалинской школы №5 прошел информационный урок.
Старший консультант по химической зависимости реабилитационного центра «Жизнь» Артем Ефимов рассказал детям о наркотических средствах, их разновидностях и влиянии на организм.
Особое внимание было уделено причинам и последствиям употребления наркотиков. Артем Ефимов подчеркнул, что основоположниками желания попробовать наркотические средства и стать зависимым от них являются предрасположенность на генном уровне и внутренние проблемы.
Ребята узнали о том, что наркотики пагубно влияют не только на здоровье человека, но и на его социальную, эмоциональную и духовную сферу жизни. Спикер поделился личным опытом зависимости от наркотических средств на протяжении 25-и лет и долгом пути реабилитации.
В заключение мероприятия Артем Ефимов назвал наркотики «оружием по управлению человеком» и отметил, что не нужно бояться говорить о трудностях и переживаниях с родными.
Параллельно с информационным уроком в сквере имени А. П. Чехова прошла акция «Мы против наркотиков!». Сотрудники Регионального центра Президентской библиотеки, «Серебренные волонтеры» и сахалинские школьники раздали гостям и жителям областной столицы буклеты «Мир без наркотиков!».
Участникам акции рассказали о вреде и последствиях злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами. Сахалинцам напомнили о важности ценностного отношения к своему здоровью, а также об уголовной ответственности за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств.
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