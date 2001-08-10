Обзорные экскурсии по Южно-Сахалинску привлекают всё больше жителей и гостей города
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Небольшое путешествие позволяет познакомиться с историей Южно-Сахалинска, его архитектурой, посетить главные достопримечательности областного центра и узнать много интересных фактов об областном центре, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На экскурсии, которые проводит Культурно-туристический центр, активно записываются как жители, так и гости Южно-Сахалинска. Директор КТЦ Андрей Сухонос отмечает, что в период с июля по сентябрь большой интерес проявляют туристы, которые знакомятся в с островной столицей впервые. Так, в составе участников обзорной экскурсии, которая состоялась в минувший вторник, были гости из Хабаровска, Красноярска и других городов.
– Маршрут включает 5-7 локаций. Есть остановки. Экскурсовод знакомит с объектами, люди могут задать вопросы, сделать фотографии. Культурно-туристический центр проводит порядка 20 экскурсий, как пеших, так и автобусных, в том числе бесплатных. Есть новый, очень интересный историко-краеведческий маршрут в Синегорск «Река времени», - рассказал Андрей Сухонос.
Своими впечатлениями об экскурсии поделились жители областного центра.
– Интересуюсь краеведением. Хочу лучше узнать островную область, глубже проникнуться историей, спецификой региона, поэтому с радостью посетил мероприятие, – рассказал Олег Рязанцев.
– Понравилось, как нам рассказывали о краеведческом музее, давно хотела здесь побывать. В Южно-Сахалинске много интересных мест, люблю гулять с подругами в парке, в сквере им. Есенина возле дома. Но во время такой поездки всегда есть возможность узнать что-то новое, – отметила Арина Ильина.
Одна из посетительниц экскурсии Юлия приехала в областной центр из Нижнего Новгорода по приглашению друзей.
– Прекрасный остров Сахалин. Уже ездила к морю и удалось записаться на экскурсию. Здорово, что проводятся такие мероприятия, благодаря которым можно открывать для себя красивые удивительные города, – рассказала Юлия.
Добавим, только за прошлый год услугами КТЦ воспользовалось более 14 тысяч человек. Жители и гости Южно-Сахалинска посещали экскурсии и культурно-массовые мероприятия, проводимые Центром. Ознакомиться с подробной информацией, а также записаться на экскурсию можно на сайте КТЦ. Также заявки принимаются по телефону 8 (4242) 210-310.
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