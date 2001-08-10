В Южно-Сахалинске обновят мемориальный ансамбль на площади Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас в активной стадии работы по капитальному ремонту танка и двух пушек, входящих в состав ансамбля мемориального комплекса, который появился на площади Победы несколько десятилетий назад - в честь 30-летия освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Необходимость проведения ремонтных работ назревала давно - состояние этих объектов уже не соответствовало архитектурному и визуальному облику всей площади. Но, так как и танк, и пушки относятся к объектам культурного наследия, этому предшествовала большая подготовительная работа.

Как отметила директор департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска Ирина Герасимова, контракт заключен с компанией, имеющей большой опыт таких работ. Завершить реставрацию планировалось к концу июня, но подвела островная погода. Тем не менее уже в ближайшее время обновленные танк и пушки порадуют своим видом горожан и гостей островной столицы.

Вместе с тем в социальные сети администрации и мэра города поступают сигналы от жителей: люди обеспокоены нынешним внешним видом объектов, а вернее их цветом. Ирина Герасимова подчеркнула, что сейчас на них нанесена грунтовка, поэтому они имеют рыжеватый оттенок.

- Все конструкции танка и пушек - металлические. Под воздействием осадков их самый злой враг - ржавчина. Поэтому в проекте предусмотрены так называемые пескоструйные работы, когда металлическая поверхность под большим давлением обрабатывается песком. Затем наносится грунтовка. На этих объектах используется грунтовка особого глубокого проникновения. Затем будет нанесена краска: по итогу и танк и пушки будут иметь ту же цветовую гамму, какая была до реставрации. Все работы в обязательном порядке проходят государственную историческую культурную экспертизу, - рассказала Ирина Герасимова.