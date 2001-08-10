Меры безопасности детей, проживающих в СНТ, обсудили в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Совещание прошло в администрации областной столицы. В нем приняли участие руководители профильных структур муниципалитета, представители правоохранительных органов и председатели СНТ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Рабочую встречу возглавила вице-мэр Южно-Сахалинска Елена Федорова. Во вступительном слове она отметила, что вопросу обеспечения безопасности детей, проживающих на территории садовых некоммерческих товариществ, всегда уделяется особое внимание. В период летних каникул у несовершеннолетних появляется много свободного времени, поэтому соответствующим структурам важно предупредить возможные риски. Еще раз напомнить о том, чтобы родители проводили беседы со своими детьми. Большую помощь в этой работе оказывают председатели СНТ, выстраивая информационно-разъяснительный диалог с членами своих товариществ.

- Важное мероприятие, потому что председатели СНТ, к примеру, могут получить прямые контакты представителей тех служб, которые при необходимости могут оказать содействие в устройстве детей в оздоровительные лагеря или летние пришкольные площадки, - рассказала руководитель регионального отделения Союза садоводов России по Сахалинской области Надежда Романова. - Нужны такие встречи и для проведения социальной работы. СНТ - это самостоятельно хозяйствующие субъекты и на их территории могут проживать одинокие инвалиды. Председатели помогают определить людей, которым необходима помощь. У соответствующих структур появляется возможность своевременно ее оказать.

- Работая с семьями, мы снижаем вероятность возникновения опасных ситуаций, в которых также могут оказаться дети. Сегодня — это главная задача взрослых. В ближайшее время у нас планируются выезды на территории СНТ. Так мы сможем на месте решить часть вопросов, - отметил начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Южно-Сахалинска Артем Меримский.

Все вопросы, поднятые на встрече с председателями СНТ, будут детально рассмотрены специалистами администрации областного центра и представителями профильных структур.