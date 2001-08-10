В Южно-Сахалинске улицу Горную ждет капремонт, а участок Садовой заасфальтируют

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава города Сергей Надсадин, руководители профильных департаментов, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Майя Кириллова сегодня совершили инспекционный выезд на несколько объектов в северной части города. Они обсудили вопросы, связанные с благоустройством улиц и подготовкой к зиме в части модернизации системы теплоснабжения и капитальных ремонтов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Первой точкой стал участок улицы Горной на пересечении с Комсомольской. Сейчас здесь идет капитальный ремонт участка Комсомольского коллектора. Напомним, минувшей зимой тут были крупные повреждения.

- В рамках подготовки к новому отопительному сезону идет замена сетей теплоснабжения на участке, который в минувшем сезоне показал, что именно здесь образовалось слабое место. Важно по максимуму избежать повторения повреждений. Работы параллельно идут на пересечении улиц Горной и Комсомольской, а также Горной и Физкультурной. Завершить планируется в это воскресенье, 30 июня, - отметил генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.

После этого подрядчик приступит к работам на участке ул. А. Буюклы. Здесь завершить работы планируется, в зависимости от погодных условий, до конца июля текущего года.

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что вопрос организации теплоснабжения держит на особом контроле. Аварии на сетях - серьезный вызов, который приносит большие неудобства, их допускать нельзя. Последующая после ремонта опрессовка покажет работоспособность коллектора.

Участники выездного совещания также обсудили дальнейшее благоустройство улицы Горной. Магистраль требует ремонта, сейчас ведется проектирование. К капитальному ремонту планируется приступить в следующем году.

Второй точкой выездного совещания стал участок улицы Садовой от Физкультурной до Фабричной, где находится детсад «Лучик». От родителей и сотрудников учреждения поступают жалобы на состояние дороги. На встрече сегодня озвучили, что в течение лета улицу обновят, уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Благоустройство территорий в Южно-Сахалинске продолжается, строительный сезон в разгаре, выезды главы города со специалистами профильных служб по объектам благоустройства будут продолжены.