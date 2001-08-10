Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2024
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15:38, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Строительство водопроводов от водозабора "Южный" в Южно-Сахалинске выполнено уже на треть

Строительство водопроводов от водозабора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«РВК-Сахалин» ведет строительство крупнейшего водозабора в Южно-Сахалинске. Он обеспечит чистой водой 65 тысяч горожан, проживающих в южной части города, включая новые микрорайоны, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.

Производительность объекта составит 20 тысяч кубометров в сутки. В проект включены скважинный водозабор, резервуары чистой воды, водонасосная станция, ливневые очистные сооружения, накопитель сточных вод и инженерных сети.

В 2023-2024 годах были возведены новая дорога и мостовой переход через реку Сусуя к месту строительства. Сейчас на 100% завершены работы по устройству оснований под водонасосную станцию и двух резервуаров чистой воды.

Кроме того, ведется строительство магистральных водоводов. Уже проложено более 5 километров сетей. Это 33% от запланированного объема. Они располагаются в две «нити» и ведут от района аэропорта к центру города. Их общая протяженность составит 24 км.

Основная часть новых сетей будет пролегать вдоль проспекта Мира. Способ прокладки трубопроводов имеет смешанный характер – на открытых участках местности используется способ со вскрытием грунта, а на территориях городской инфраструктуры, попадающих в зону строительства, применяется метод горизонтально направленного бурения, который позволяет прокладывать сети без повреждения поверхности (дорог, тротуаров и общественных пространств).

Работы на строительной площадке ведутся в непрерывном режиме. На объекте задействовано 66 человек и 74 единиц специализированной техники.

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