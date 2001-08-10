Тихоокеанское
информационное агентство
27 Июня 2024
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В Южно-Сахалинске временно ограничат парковку автомобилей возле ККЗ "Октябрь"
14:37, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно ограничат парковку автомобилей возле ККЗ "Октябрь"

В Южно-Сахалинске временно ограничат парковку автомобилей возле ККЗ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 21.00 26 июня до 19.00 27 июня будет ограничена парковка и остановка транспортных средств с западной стороны ККЗ "Октябрь", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов движения.

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