Сахалин готовится в празднику-обряду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители коренных малочисленных народов Севера в 32-й раз соберутся на берегу залива Терпения, чтобы провести праздник-обряд "Кормление духа - хозяина моря". Согласно поверьям, ритуал не только благоволит рыбакам во время летней путины, но и защищает от природных бедствий, сообщает astv.ru.

В пресс-службе администрации Поронайского района сообщили, что основная программа мероприятия запланирована на 6 июля (с 11:00), но часть соревнований начнётся уже 5 июля. В этом году в соревнованиях примут участие семь муниципальных команд: из Охи, Ноглик, Тымовского, Смирных, Поронайска, Южно-Сахалинска и Александровск-Сахалинского. На побережье построят этно-деревню, демонстрирующую национальные блюда, быт и обычаи КМНС.

За победу аборигены будут состязаться в 7 национальных промыслах: выход в море на шлюпках (при неблагоприятных погодных условиях - перетягивание каты), национальная борьба, конкурс национальной кухни, лучшее мини-жилище, конкурс декоративно-прикладного искусства, прыжки через нарты и стрельба из лука.

"Поскольку 2024 год объявлен Годом семьи, во время праздника пройдёт новое мероприятие - "Гостиная "Семейная реликвия. Традиционные ценности коренных малочисленных народов Севера", - подчеркнули в местной администрации.

Для гостей праздника представители КМНС проведут несколько мастер-классов для знакомства со своей культурой. Самых активных гостей праздника ждут приятные подарки из сувенирной продукции.

"Это не единственное новшество. На праздновании обряд посетят необычные гости - настоящие олени. По традиции каждый желающий сможет отведать свежей ухи из горбуши", - отметили в мэрии округа.