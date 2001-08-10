В Сахалинской области отремонтируют все подвалы в многоквартирных домах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу разработать программу по ремонту подвалов МКД. При поддержке со стороны областного бюджета муниципалитеты и управляющие компании приведут подвалы в нормативное состояние, а также восстановят их гидроизоляцию. Начало проекта запланировано на 2025 год, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

После хорошо зарекомендовавших себя программ по ремонту дворов и подъездов в регионе губернатор Валерий Лимаренко объявил о необходимости запуска на островах новой программы, в ходе которой приведут в порядок все подвалы многоквартирных домов, а также восстановят гидроизоляцию помещений.

- С учётом того, что мы идем к тому, чтобы в этом году отремонтировать текущим ремонтом все нуждающиеся подъезды в области, а в следующем году завершить программу по ремонту дворов, появилась возможность поддержать наших жителей и обеспечить софинансирование для ремонта подвалов МКД. Отдельный вопрос – обеспечение их гидроизоляции, чтобы предупредить подтопление общедомового имущества. Так мы последовательно приведем жилищный фонд в порядок – от дворовых территорий до подвальных помещений, - отметил Валерий Лимаренко.

Всего в Сахалинской области более трех тысяч подвальных помещений. Сейчас в каждом муниципалитете собирают информацию о состоянии и необходимости ремонта подвалов. После этого будут принимать решение о проведении необходимых работ.

- Подтопления подвала случаются, особенно в сезон таяния снега или сильных дождей. Никто и никогда не пытался даже заняться приведением его в порядок. Конечно, мы хотим, что все эти проблемы устранили, - рассказала жительница многоквартирного дома Елена.

Напомним, текущий (ямочный) ремонт дворов проводится в островном регионе с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение». Это позволяет привести дворовые территории в порядок, не дожидаясь капитальных работ.

Кроме того, продолжается масштабная работа по косметическому ремонту мест общего пользования в многоквартирных домах. В 2024 году в порядок приведут все нуждающиеся подъезды. На сегодняшний день новый облик получили более тысячи подъездов, всего отремонтируют три тысячи объектов.