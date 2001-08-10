Около 120 дорожников наводят порядок на улицах Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети по пер. Солнечному на участке от ул. Железнодорожной в западном направлении ведется подготовка к восстановлению асфальтобетонного покрытия.

Также сегодня пройдут подготовительные работы к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. Лермонтова в районе заезда на заправку «Роснефть».

Дорожные рабочие ведут подготовку к восстановлению покрытия тротуара по ул. Чехова. Также в планах — профилирование ул. Новой, пер. Верхнего, пер. Уральского, пер. Смирных.

На пересечении ул. Ленина и Коммунистического проспекта приступят к замене дефектов тактильной плитки.

Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.

Порядок на городских улицах сегодня наводят около 120 рабочих.

В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, информационных стендов, памятников и др.

Ведутся работы по стрижке кустарников по территориям скверов им. А.П. Чехова и по ул. Сахалинской.